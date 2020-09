"Me gusta que me digan haka pichona", la trataron de vieja en su propio programa

Walter Evers fue invitado al programa mañanero de América Tv donde imitó a la vedette Argentina Moria Casán y durante su interpretación lanzó "chistes" que referían la edad de la conductora Norita Rodríguez.

"Cuándo vos estabas en Marque el 13 yo estaba en el colegio recién", "Es cierto que vos eras compañera de Adela y Celsa Speratti?", "Dicen que cuando te recibiste de la facultad Stroessner te entregó el título", "Mirtha Legrand estudió danza en la Academia de Norita Rodríguez" fueron las palabras con "humor" que lanzó el humorista Walter Evers mientras imitaba a Moria Casán.

A todo esto, nos pusimos en contacto con Norita para saber si alguno de los "chistes" le molestó y para saber qué le dice a todas las personas que la tratan de "vieja" y esto fue lo que respondió.

¿Sentiste que Walter Evers te trató de vieja? ¿Te molestó?

- En lo más mínimo me molestó, Walter y yo somos muy amigos, fue parte del humor, y me halaga que alguien tan talentoso como él me incluya en su sketch. Me pareció muy simpático.

¿Qué les decís a toda esa gente que te trata de vieja?

- La gente que me trata de vieja en algún momento les va tocar. A mí no me parece un pecado tener edad, al contrario, mientras más edad uno tenga y siga teniendo, fuerza, ganas y siga triunfando algo meritorio. Para mí es un halago antes que una ofensa. Si me preocuparía y me molestaría si llegan a decir que soy una ladrona, quita maridos, cornuda o algo así, cosas que sí están mal. Pero tener más edad no tiene nada de malo.

¿Te consideras haka pichona?

- Es un término que a mí me causa mucha gracia, la mayoría de los memes que hacen conmigo lo hacen con ese término. Y me parece bien, ser la madurita que está todavía bien para "comer", eso me parece muy simpático. Está bien, me gusta que me digan (risa).

¿Qué haces para mantenerte tan bien?

- No hago nada para mantenerme bien, más bien hago todo para mantenerme saludable. Hago ejercicios, dieta, trato de ser feliz, no me hago tanto drama, si la vida me da momentos difíciles trata de buscar el lado positivo, ser optimista y siempre sonreír.

