Â¡Nizugan Jr. heredÃ³ a Cachito como regalo de bodas!

El ventrílocuo de 81 años tomó una emotiva decisión esta semana: obsequió a su compañero de años para celebrar la boda de su hijo.





Nizugan Jr. recibió con emoción el presente durante su boda con Larissa Pérez, su pareja desde hace 4 años:





"Muchas emociones juntas vivimos y la verdad no me esperaba la de mi padre cuando trajo un regalo gigante que al abrirlo estaba Cachito, sí Cachito!! Pero la sorpresa fue mayor cuando me dijo que yo seré su nuevo padre cediendo un gran paso de 62 años de trayectoria artística, momento que fue imposible de no echar lágrimas de todos los presentes. Muchas gracias por todo lo que me brindaste, papá", escribió emocionado el hijo del mago que de hecho sigue los pasos de su padre hace ya varios años.





, más conocido por su nombre artístico '' lleva más de 60 años animando cumpleaños infantiles con su magia y su muñeco