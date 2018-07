Nati Sosa Jovellanos protagoniza el nuevo videoclip de Fer Pérez

"Siempre fuiste una mujer muy cariñosa. Tus besos se sentían ricos y sinceros. No había manera de saber, ni siquiera de sospechar lo que estaba pasando. Eras falsa por dentro y sincera por fuera. Nunca pensé que cambiarías toda una vida juntos por momentos de placer", dice la letra del nuevo tema del ex líder de 'As de Corazones'.





En el video lo vemos compartiendo momentos de romance y pasión con el personaje interpretado por Nati Sosa, hasta que un investigador privado contratado por una joven que sospecha del novio, la fotografía besando a otro.





El desenlace de la historia se da en el marco de un cumpleaños. En medio del festejo la novia celosa destapa la olla mostrando las fotos del investigador, y Fer se va del lugar dejando plantada a la actriz y conductora de TV.





El estreno del videoclip se da en una semana muy intensa para el cumbiero que está envuelto en un caso de estupro: una joven de 18 años asegura ser madre de una niña del cantante, que habría tenido un romance con ella siendo menor de edad. La primera audiencia del caso se realizó el día de ayer, pero al no llegar a un acuerdo entre las partes se fijó el 16 de agosto como nueva fecha para el trámite.





Mirá aquí el video de "Tu Mentira".

