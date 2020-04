Nati Sosa Jovellanos pide socorro: "Hackearon mi cuenta de Instagram"

"Ayuda! Me hackearon mi cuenta de Instagram y la quieren vender! No sé como recuperar! Ayúdenme, algún experto que me escriba", suplicó la conductora en Facebook.

Al posteo adjuntó una serie de fotos donde su perfil aparece con las viejas fotos de ella pero figura bajo el nombre "Sayit Durmus".

Minutos después del posteo de Nati su cuenta de Instagram desapareció.

Mientras aguarda que la plataforma compruebe su denuncia y le reestablezca la cuenta, la conductora parece haber creado una nueva cuenta provisoria con el nombre @natisosajovellanos.

Un año atrás la influencer Giselle Lesme, esposa del conductor Carlos Ortellado, denunció en una nota a PrimiciasYa Paraguay la misma situación.

Según ella fueron hackers turcos quienes se apropiaron de su cuenta. Giselle no pudo resolver la situación a pesar de haberla denunciado y terminó empezando una nueva cuenta desde cero.