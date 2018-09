Nació Elena, la beba de Mercedes Almada... ¡y tenemos el video de su llegada!

El parto fue por cesárea, y nosotros tenemos en exclusiva el emotivo video del momento en que la presentadora y su recién nacida se miran a los ojos por primera vez. ¡No te lo pierdas!

Sobre su retorno a los medios luego del reposo que le corresponde por maternidad, semanas atrás Mercedes dijo a PrimiciasYa Paraguay:

"La verdad que aún no sé si voy a tomarme el tiempo que me corresponde por maternidad, más o menos... Me voy a estrenar como mamá de tres así que veré qué tiempo necesito para que ellos estén bien. Mi familia es mi prioridad y el canal siempre fue muy comprensivo y flexible conmigo. Tengo jefes maravillosos así que espero volver cuando estemos listos para hacerlo".