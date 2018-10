Músicos famosos se confiesan en la peluquería

El peluquero Tote Pascual tuvo la idea de invitar a su barbería a figuras representativas del mundo de la música y el arte en nuestro país y, tijera y cerveza de por medio, entrevistarlas de manera distendida.

Los videos, de alrededor de media hora de duración, los sube a Youtube con el nombre "Pillaos en la Guarida". Los invitados del primer programa fueron el guitarrista esteño Dani Barreto y el líder de los Kchiporros Chirola Ruiz Díaz.

Mientras ambos se cortaban el pelo y arreglaban la barba, Tote les preguntaba por sus respectivas carreras. Tijera va, tijera viene, las confesiones empezaron a saltar.

Chirola, por ejemplo, reveló que al haber saltado a la fama con un grupo de cumbia, le costó hacerse respetar entre sus colegas rockeros:

"Cuando todo esto explotó (el éxito de los Kchiporros) ni yo tenía mucho conocimiento de quiénes eran los músicos de nuestra escena ni de a quién había que besarle el anillo... y no me importaba tampoco. Quienes conocen la historia saben que lo nuestro nunca fue un producto, fue algo que estábamos haciendo para joder. Nos explotó de las manos y no estábamos preparados ni musical ni artísticamente. De ahí en adelante fue prepararme, buscar, aprender", confesó.

Por su parte, el guitarrista Dani Barreto, recordó haber conocido a Chiro en la casa de Mike Cardozo, y haber compartido con él varias noches de peña sin saber que se trataba del vocalista de los Kchiporros: "No sabía luego que era cantante, pensé que era alguien que aprendió a tocar la guitarra y estaba ahí como yo", admitió entre risas.

Embed

En el segundo episodio, en lugar de invitar músicos, Tote tuvo la presencia del tatuador paraguayo residente en España Sergio Bogado y le hizo la nota mientras se dejaba tatuar por él:

"Me molesta usar el diseño de otra persona; para mí es super fácil pero no quiero hacer", reveló refiriéndose a la gente que busca diseños en Google y le pide algo igual.

Embed

Por el momento solo hay dos episodios del programa en Youtube. Esperaremos ver el tercero con el correr de los días.