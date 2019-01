Dani Da Rosa mudó "Tercer Tiempo" a la RPC llevó consigo a todo su equipo, incluyendo a quienes hasta ese momento eran estrellas de Telefuturo: los humoristas Enrique Pavón y Mortero Bala. Cuandomudó "" a lallevó consigo a todo su equipo, incluyendo a quienes hasta ese momento eran estrellas de: los humoristas





Ahora, este último decidió renunciar al equipo luego de recibir una oferta para regresar al canal en el que estaba.





PrimiciasYa Paraguay habló con él para conocer los detalles de su incorporación: "Me ofrecieron algo lindo y quise tomar el desafío", confirmó Mortero.

"Me hablaron de muchos proyectos. Este lunes me sumo a Radio Palma para conducir un programa con Silvia Flores de 15 a 18 horas, y en dos semanas empiezo en el canal".





Para sumarse a Palma el humorista renunció a Radio Farra, donde tenía 9 años de antigüedad.





En cuanto a su trabajo en Telefuturo, si bien no quiso dar detalles del programa en el que estará, Morte reveló que retomará su trabajo de cronista cubriendo espectáculos y eventos.

"Telefuturo es mi casa; estuve muchos años ahí... Lo que me duele es apartarme del grupo donde empecé y con quienes crecí", dijo sobre su salida de 3T.





Al ser consultado sobre la manera en que sus ex compañeros tomaron la noticia, Mortero aclaró: "No se molestaron, son como mi familia. Entendieron mi decisión. Duele mucho apartarse de una familia, ellos me engendraron, me vieron nacer, me enseñaron muchas cosas y me hicieron llegar a donde estoy. Les voy a extrañar; Dani y Pavón son mis hermanos del día a día", finalizó.