El momento de terror que vivió Mily la ex kchorrita

En horas de la madrugada del domingo Mily Britez compartió en su perfil de Instagram un video donde se ve a un hombre intentando romper el parabrisas del vehículo de la cantante.

"Por favor ayúdenme a encontrar a este delincuente" expresaba con el vídeo que dura apenas cinco segundos, pero donde se puede ver a un hombre con un bate de béisbol notablemente enfurecido amagando romper el vidrio frontal del vehículo de la ex kchorrita, mientras su acompañante, una mujer, intenta calmarlo y convencerlo de volver a su auto.

Si bien no se conoce el trasfondo de lo ocurrido, ni como terminó, según videos de pruebas subidos por Mily Britez en las historias de Instagram, el hombre logró destrozar dos de las ventanas del móvil que transportaba a su grupo de mariachis.

"Ustedes saben cómo me sacrifico, no tengo nada fácil en esta vida. El señor aparentemente en un estado que no es normal y una menor de edad atrás. Tengo miedo e importancia porque intentó matarme, golpeó mi vidrio, rompió todo mientras yo estaba adentro" exponía.

El vídeo fue rápidamente criticado por no explicar el contexto de la situación, ya que los internautas alegan que el hombre no pudo reaccionar de la nada. Fue tanto así que Mily Britez eliminó la opción de comentar en sus publicaciones de Instagram, hecho que no ayudó mucho.

Posteriormente la cantante publicó un video donde explica los hechos, en el que acepta que su vehículo se adelantó en el carril contrario aprovechando que el tránsito continuó aún estaba a una importante distancia.

Según sigue el relato, el auto del hombre en cuestión era el primero en el carril que utilizaron para adelantarse, hecho que al parecer no agradó mucho al supuesto agresor que cambió de carril haciendo parecer que embestiría de frente al vehículo de la artista.

Varios minutos después cuenta, el hombre decidió seguirlos, también adelantándose a todos los los automóviles para así poder terminar en frente del móvil de la ex kchorrita, cosa que logró y dieron lugar a los hechos expuestos anteriormente.

Así también Mily explicó que al bajarse el hombre fue directo a la ventanilla de esta, que estaba abierta, metió el brazo y la agarró de la muñeca estirandola, según ella, para darle con el bate.