Miss Universo Paraguay en el ojo de la tormenta tras nueva sesión de fotos

Al parecer los internautas no pretenden dejar en paz a Vanessa Castro, quien volvió a ser víctima de docenas de críticas tras publicar sus nuevas fotos rumbo al Miss Universo.

Tanto la representante paraguaya y la organización de Promociones Gloria, se encontraron eliminando comentarios de sus cuentas de Instagram tras hacer público nuevas imágenes de la Miss que pretendían dejarla bien parada.

Tras el bochornoso escándalo internacional del Miss Universo Paraguay en diciembre pasado, la ganadora Vanessa Castro vuelve a ser noticia, y es que la sesión de la discordia lejos de "cerrar bocas" abrió muchas.

La misma fue de nuevo blanco de críticas que aseguran no tiene la suficiente "belleza" para tan importante certamen, pero sin duda ahora las opiniones fueron divididas notablemente.

"Quiero más, seguí así, llegarás lejos", "Estafa de reina", "Que linda señorita, a tapar bocas mi reina", "Vergüenza ajena enserio", "La gente es muy mala con ella, es realmente bella", "No me representas", "Preciosa nuestra representante", "Ni con todos los retoques de computadora no da la talla" fueron solo algunos de los disparos divididos que recibió al pie de las imágenes.