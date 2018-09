¡Mirá el nuevo videoclip de los Kchiporros!

El último disco de los Kchiporros, "Siente el movimiento", data de 2014. Desde entonces el grupo evolucionó a un nuevo sonido y una muestra de ello es 'La semilla'.

"Yo no me arrepiento de haber sido lo que fui. Lo que fui me trajo hasta aquí", claman los Kchiporros en este primer corte de un disco en el que, según anuncian, terminarán de mutar de la cumbia pop al latin rock.

'La Semilla' es el tema-presentación del disco que la banda lanzará muy pronto con el nombre "El Equilibrio" . En el videoclip estrenado hace solo unas horas, vemos a un niño incomprendido por su familia que se refugia en una planta carnívora a la que cuida con mucho amor, hasta que la planta...

¡Mirá el video!

Embed

"El Equilibrio" no saldrá solo sino como parte de una trilogía: el segundo material se llamará "Hasta arriba" y saldrá a principios de 2019, y unos meses después la trilogía se cerrará con un disco llamado "Parte de Crecer".

Kchiporros el equilibrio.jpg