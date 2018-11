Â¡MirÃ¡ el inicio del show de Robbie Williams en Paraguay!

El artista británico pisó nuestro país por primera vez no solo para repasar éxitos como 'Rock DJ', 'Millenium', 'Angel' o 'Better man', sino también para interpretar sus nuevos temas y liderar incluso un enorme karaoke con el público.

Robbie es, indiscutiblemente, un, y como tal logró que la gente coreara con él fragmentos de canciones de A-ha, Bon Jovi, Amy Winehouse , Take That, One Direction y hasta Justin Bieber