Mili Brítez relata minuto a minuto el ataque de su perro Filippo: "Prácticamente estábamos cautivos dentro de la casa".

En comunicación con Radio Ñanduti, Mili Brítez repasó minuto a minuto el ataque que sufrió el día de ayer mientras limpiaba la casa junto a dos jóvenes que trabajan para él: "Yo tengo varias mascotas, entre ellas 2 Rottweilers, uno de ellos era Filippo", comenzó relatando a Palo Rubín quien fuera conductor de 'Teleshow'.

"Filippo está conmigo hace 5 o 6 años. Llegó a mi casa cuando tenía un año y medio o 2 y se convirtió en el rey absoluto porque cuando eso era la única mascota que tenía y después se fueron sumando las demás. No puedo explicar la reacción que tuvo el día de hoy; parecería que tuvo un día malo", agregó Mili.

Luego, contó que una persona que trabaja para él aprovechó el sol de ayer para sacudir las alfombras de la casa: "Yo le estaba dando instrucciones desde adentro de la casa y supongo que Filippo escuchó los gritos y eso probablemente lo alteró. Recién estuve hablando con el presidente de la Sociedad de Criadores de Rottweilers, que fue la persona que me trajo a Filippo, y me dijo que evidentemente escuchar gritos le alteró mucho", explicó.

En medio de la limpieza, el periodista decidió salir al jardín apoyado en su bastón y ahí empezó la pesadilla: "Cuando yo salgo para irme hacia el jardín, levanto el bastón como para señalar algo y ahí siento que Filippo me salta al brazo. En el antebrazo derecho tengo 3 heridas de consideración y 2 que son casi superficiales. Yo fui el que dentro de todo la saqué más barata, porque inmediatamente vino corriendo Ricardo y le agarró a Filippo, le acostó haciéndole una llave para que me suelte y yo empiezo a hablarle para apaciguar los ánimos. En eso, Édgar ve el bastón que estaba allí cerca y se le ocurre meterlo como para hacer palanca; ahí es donde me suelta el brazo a mí y le ataca a Ricardo mordiéndole la cara. Cuando logramos que le suelte a Ricardo, le ataca a Édgar en la pierna, que es lo más llamativo porque Édgar era con quien mejor se llevaba. Por eso la conclusión que tengo es que Filippo hoy amaneció con un mal día y estaba enceguecido, porque Édgar era el que jugaba con él, le daba de comer, le bañaba, estaba mucho con él", lamentó.

En medio del ataque llegó la policía, y como el perro impedía el ingreso de los oficiales Mili dio su autorización para que lo sacrifiquen: "A mí me duele más la autorización que tuve que darle a la policía para que le disparen que las heridas que tengo, pero no podía exponer a nadie más. Porque nosotros prácticamente estábamos cautivos dentro de la casa y él estaba en el patio. Si yo abría el portón con el control no sabía si Filippo iba a correr y salir a la calle. Tuve que dar la orden que sacrifiquen al animal, que le disparen. Fue muy difícil realmente pero lo hice considerando que yo tenía la obligación de salvaguardar la integridad de la gente que me estaba socorriendo y a mis vecinos, que asistieron rápidamente a ayudarnos", justificó.

En la conversación con los conductores de 'Zona Franca' también expresó que se encuentra en plena recuperación, no así los dos muchachos que lo socorrieron: "Ya me dieron de alta y los chicos que me auxiliaron siguen en observación en el hospital", finalizó.