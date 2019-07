Miky de Villagrán Bolaños lanza tema solista

La canción titulada "Hola Mundo!" salió con un video en el que se lo ve cantando en penumbras.





Con un estilo similar al que tiene en su banda, se lo escucha rapear: "Hacer turismo en ciudades en guerra. No queda ya ningún monito en la selva. Está creciendo en medio de la nada yerba mientras protegen la mentira y le llaman reservas".





La letra continúa diciendo: "No tengo hijos en los 8 continentes, eso no quita que quiera construir puentes. Necesitamos más arroz pero sin leche, si no lo podés ver, te presto mis lentes... pero cuidalos o mi mundo se divide en divergencias que crea nuestra mente".





Además de interpretar el tema, Miky lo compuso en letra y música y su novia, Amalia Rivas Bigordá, se encargó de la dirección y la edición del video.





