Mercedes Almada, a punto de ser mamá por 3era. vez: "Toda la familia está ansiosa con la llegada de Elena"

Producto de su matrimonio con el empresario Diego Galeano Tomboly, Mercedes Almada (34) es madre de un niño de 6 años y una nena de 3. A ellos se les sumará pronto Elena, la niña que espera para la segunda quincena de septiembre: "Toda la familia está ansiosa con la llegada de Elena, especialmente los hermanitos. Es una bebé muy deseada y amada", cuenta.

Mercedes Almada4.jpeg

La menor de las hermanas Almada se despidió hace unas semanas del programa "C9 a las 9" para llegar al parto más descansada, y este fin de semana sus compañeras de canal le hicieron un baby shower.

Al encuentro asistieron Amalia Cutillo, Verónica Vega, Fernanda Chamorro, María del Carmen Sánchez, Yolanda Castillo, Ediles Torres, Silvia Galeano, Kiara Aguilar, Liz Yampey, Leila Giménez, Alejandra Pereira, Deyanira Servin y Noelia Palacios.

Mercedes Almada5.jpeg

El encuentro tuvo un toque emotivo: en lugar de regalos para Elena, Mercedes pidió a sus invitadas que llevaran pañales para donar a un hogar de niños.

Sobre su retorno a los medios, Mercedes menciona: "La verdad que aún no sé si voy a tomarme el tiempo que me corresponde por maternidad, más o menos... Me voy a estrenar como mamá de tres así que veré qué tiempo necesito para que ellos estén bien. Mi familia es mi prioridad y el canal siempre fue muy comprensivo y flexible conmigo. Tengo jefes maravillosos así que espero volver cuando estemos listos para hacerlo".

Mercedes Almada BBshower1.jpg