Los mejores y peores vestidos de los Premios Paraná según Steven Vázquez

Steven Vázquez, famoso diseñador de modas uruguayo, participante de la semana de la moda en New York y actual panelista del programa "Buenos Días América" vivió la experiencia Paraná 2020 y no pudo evitar lanzar duras críticas a las elecciones de vestuario de nuestros famosos.

Una lista al cual llamó "Los mejores vestidos (lo menos peor)" se dio a conocer en el programa mañanero donde puntualizó a mediáticos que utilizaron "vestidos de alquiler, mal confeccionados, y no favorables".

LOS MEJORES VESTIDOS (lo menos peor)

Karen Viera

Ganadora del título del mejor look femenino, vestido que según Steven Vázquez no está bien confeccionado, además de no encajar para la ocasión al no ser un vestido largo de noche. Puntualizó que el color lavanda es para eventos diurnos y no para una gala. Aún así, el diseñador asegura que los zapatos y el estilismo lo logró.

Chiche Corte

Elegido como el más elegante de la noche, pero no para Vázquez, ya que asegura hubieron errores muy marcados como el largor de la corbata que se pasó el cinturón. Además de que la combinación de un traje azul y zapatos marrones son considerados para vestirlos de día.

Susana Paradeda

Incluida en la lista de las mejores vestidas (lo menos peor), pero acusada por el diseñador de llevar un vestido de alquiler.

Dallys Ferreira

A quien conceptuó de bella, pero así también la culpo de utilizar un vestuario alquilado.

Gisella Cassettai

Juzgada por la pose pero aplaudida por la elección de vestuario. Según el diseñador lo logró pero la pose no correspondía y debió ser asesorada de cómo sacarle provecho al vestido.

Marta Díaz

Otro acierto para Steven Vázquez pero no merecedor de ser portado por una figura pública al ser también un vestido de alquiler.

Yolanda Park

A quien tachó de ser una figura fashionista de la tv, el diseñador aplaudió la elección y la forma de lucirlo.

LOS PEORES VESTIDOS

Micaela Chamorro

La misma fue criticada por el diseñador por vestir un vestido corto que "sirve para una boda, no para un galardón". El "error" en el look llegó hasta los zapatos de punta fina y taco bajo que según Vázquez "ya se dejaron de usar hace mucho tiempo".

Fernanda Chamorro

Se ganó un lugar en la lista de las peores vestidas por llevar el bolso colgado en un brazo en plena "alfombra virtual". El uruguayo apunta claramente que al pasar por una red carpet es casi obligatorio dejar el bolso para las fotos oficiales.

Solange Encina

Que si bien llevó un vestido largo, no fue el correcto según el diseñador, que sostuvo que la elección era "para una dama de honor, o la mamá de la quinceañera". Así también criticó el color, ya que "no es acorde un tono pastel diurno para una ceremonia de noche".

Ondina Cantero

Quien "no respetó su tipo de cuerpo" sentenció en BDA, ya que según Steven el vestido la deja "amatambrada" y "está a punto de reventar".

Bibi Landó

A quien aplaudió el vestido pero la sentenció por el estilismo que acompañó todo el look. Recalcó que su maquillaje no jugaba el mismo tono de su piel, además de contrastar el vestido con la mecha rosa de su cabello.

María E

Fuertemente criticada por exponerse como "amante de la moda" en redes sociales y utilizar el mismo vestido en dos eventos con solo dos años de diferencia. El diseñador que investigó las redes sociales de la mediática se encontró que el vestido (acertado) escogido para el Paraná 2020, lo había utilizado en otro evento en 2018 por lo cual se incorpora a la lista de las peores vestidas.

Mariano López

Último en la lista y acusado de vestir de forma idéntica a Chiche Corte, además de utilizar la misma pieza en más de cuatro eventos. El diseñador prometió regalarle un nuevo traje.