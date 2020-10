Mazzoleni habría llamado a Norita tras criticar reguetón anti COVID

La semana pasada se estrenaba "Ndovalei Vai Vai", una pista de reguetón lanzado por el Ministerio de Salud y la Unicef como parte de una campaña que busca concientizar a los jóvenes a seguir cuidándose del virus.

Al parecer, dicha pista no gustó nada a la conductora y bailarina Norita Rodríguez quién en su programa mañanero por América Tv criticó el estilo musical escogido por los responsables (Ver Nota)

Según suenan los rumores por los pasillos de América Tv, Norita Rodríguez había recibido el jueves pasado al término de su programa, una llamada del mismo Julio Mazzoleni tras su comentario.

En conversación con Primicias Ya, la conductora nos cuenta todo de esa llamada.

Norita ¿Es cierto que Mazzoleni personalmente te llamó por criticar su campaña musical anti covid?

- jajaja, no, sí me llamaron, pero no fue Mazzoleni, nosotros solemos hablar, pero no creo que tenga tiempo para atender mi opinión ahora mismo.

¿Quien te llamó?, ¿Que te dijeron?

- Me llamó la directora de la agencia que está involucrada en la canción, me comentó que en noviembre estarían lanzando también una polka anti covid.

¿Crees que solo lo van a hacer por tu comentario?

- No se, tal vez, pero la cuestión es que lo harán en un ritmo nuestro, nacional.

¿Que artistas locales te gustaría que interpretaran la polka?

- Por mi todos, me gustaría una colaboración de todos nuestros artistas, unidos, desde las cuerdas de Berta Rojas, también Tierra Adentro, Néstor Ló, Lizza Bogado, Francisco Russo entre otros.

¿Si te pidieran cantar a vos la polka anti covid, lo harías?

- jajaja, claro que aceptaría cantar, no es un '180 180', pero si lo haría.