Mauricio y las Cigarras lanzaron el videoclip de su tema con Chirola

"Algunos días no me siento bien. No sé cómo lidiar con todo. Me pesa el mundo, me quema la piel, mis pies se entierran en el lodo. A veces tengo que dejarme ser aunque el espejo me delate. Quemar los miedos, encontrar la fe para ser parte del paisaje. Y cada vez que puedo, me suelto al aire y vuelo y ya no piso suelo, viajo en mi mente muy lejos", dice la letra de la canción, en cuyo video Mauri Rodas, vocalista del grupo, reparte entre la gente unas galletas de la fortuna que le dan alegría a quien las coma.

Chirola Ruiz Díaz colabora con Mauri en el tema, y en el video interpreta al dealer que les provee las galletas a Mauri y su compañero.

No te pierdas el video.

"Muy lejos" es el primer sencillo de "Parte del paisaje", segundo álbum del grupo, que saldrá a la luz en diciembre y que cuenta con la particularidad de ser un trabajo colaborativo: varios músicos reconocidos de la escena local, amigos de Mauri Rodas, estamparon su sello en las distintas canciones del material.