Marta Flavi, estrella de la TV italiana, se abre en exclusiva para PrimiciasYa Paraguay

Marta Flavi es sin dudas una de las conductoras más famosas de la TV italiana. Con más de 40 años de trayectoria, sigue vigente en los medios de comunicación del país europeo.

En esta entrevista exclusiva, recuerda sus inicios sin esconder sus ganas de traer a Sudamérica 'Agenzia matrimoniale' ('Agencia matrimonial'), el formato que la consagró como estrella en su país.

La carrera de Flavi comenzó -casi por casualidad- a inicios de los '80, de la mano de un programa infantil llamado 'L'ora dei ragazzi' ('La hora de los niños'):

"Una amiga mía que era modelo, me pidió que la acompañara a un casting televisivo. Llegué y me encontré con un enorme salón repleto de hermosas mujeres altas y de cabello oscuro, porque ese era el requisito del casting. Yo era la única allí que no era modelo, de mediana estatura, cabello rubio y ojos azules. El director del show terminó eligiéndome; ahí aprendí que a veces la gente no sabe muy bien lo que quiere", recuerda riendo.

Esa primera experiencia en los medios fue el trampolín que la llevó a conducir su gran éxito televisivo: un reality show llamado 'Agencia matrimonial':

"Fue un gran, gran éxito que se mantuvo en pantalla por 11 años. Personas solteras que soñaban conocer al amor de su vida iban al programa con esa esperanza, y hoy con orgullo puedo decir que facilité la unión de más de 2 mil parejas", celebra.

"Fui a varias de las bodas de la gente que se conoció en mi programa y siempre terminaba conmovida, pensando que siempre que haya amor se puede volver a empezar a cualquier edad", reflexiona.

Al consultarle si recuerda alguna historia de amor en particular, no puede evitar emocionarse:

"A lo largo del programa entrevisté a más de 12.000 personas, pero recuerdo perfectamente a una pareja en particular: la mujer era monja y decidió renunciar a la iglesia porque soñaba con ser mamá. Ella quería tener hijos, construir una familia, una nueva vida. Con ese sueño llegó a mí y en mi programa conoció a un hombre con el que sigue en pareja. Hace unos años me enteré que tuvieron 3 hijos y son muy felices", cuenta con alegría.

Si bien 'Agencia matrimonial' ya no está al aire en Italia, Flavi expresa su deseo de retomar el formato apuntando a una nueva generación y un nuevo público: el latino.

"Tengo un gran sueño en la mente: hacer el mismo programa en Sudamérica. Sería muy lindo. Incluso podría unir italianos con personas de Argentina, Paraguay, Uruguay... En todos lados hay personas que se quieren casar. Por eso estoy empezando a estudiar español, que además me parece un bellísimo idioma", revela.

Mientras se prepara para ese nuevo desafío, en la actualidad sigue ligada al amor y las emociones desde su trabajo en la prensa escrita:

"Siempre me gustó hablar de sentimientos. Ahora hago eso en una maravillosa revista en la que tengo las dos páginas centrales. Allí respondo a la gente que me escribe pidiendo consejos amorosos, sobre la vida en pareja. No hay cosa más importante en la vida que el amor, por eso constantemente me invitan a diferentes programas de TV a hablar sobre el tema. Los italianos no nos parecemos en nada a los británicos, somos como los latinos: nosotros hablamos, sentimos, nos reímos, nos movemos, todo lo hacemos en base al amor", explica.

A sus casi 70 años la diva italiana luce espléndida y comparte sin problemas sus secretos de belleza:

"Estoy cerca de los 70 años pero parezco de 50. Tengo buenos genes, mi madre era hermosa, pero le presto mucha importancia a mi alimentación. Hago ejercicios con frecuencia y nunca tomo sol porque mi piel es muy sensible. Nunca me hice cirugías estéticas porque siento que no las necesito; quizás me las haga más adelante pero por ahora me basta con mi rutina de belleza habitual. Y mi gran secreto cuando voy a la TV es confiarme a las manos del maestro de la belleza Piero Pennisi. Él me maquilla de manera muy natural y fue el primero en lograr que use labial rojo, un color que nunca me había animado a lucir", confiesa para finalizar.