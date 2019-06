Marly Figueredo: "Elegí un compañero de vida, no un jefe que me comande la vida"

Los internautas no olvidan que hace no mucho tiempo la ex modelo compartía fotos acompañando a todas partes a la primera dama, esposa del Presidente de la República,

Tras las críticas que sufrió luego de publicar un video llevando ayuda a los afectados por las inundaciones de Pilar fue tal, que optó por alejarse de las redes un tiempo.

Sin desaprovechar oportunidad, los tuiteros cuestionan su comportamiento como esposa de un senador cada vez que pueden, pero Marly, lejos de responder de forma sumisa, se toma tiempo para expresar su postura:

"Tengo propios y libres pensamientos, ¿hago daño a alguien? Soy independiente... Tengo sentimientos propios, defectos propios, derecho a reír como a llorar y algunas pocas virtudes. Soy sincera, clara, transparente", expresó en su cuenta de Twitter.

"Elegí un compañero de vida. No un jefe que me comande la vida... Con patrones hipócritas protocolares. Me casé y quiero ser feliz... No quiero ser ejemplo de nada ni nadie. Seamos auténticos", puntualizó.