Marly Figueredo arremete contra Marta Trinidad

Marly habló con la nueva conductora de Buenos Días América, Norita Rodríguez, y confesó que el actual escándalo donde se encuentra envuelta no es más que una "persecución inmisericorde" contra su esposo.

Agregó que Rodolfo Friedman le ha pedido no dar entrevistas, ya que sus argumentos son usados en "programas mercenarios" e inmediatamente disparó contra la panelista de 'El Repasador', Marta Trinidad.

"Me da mucha pena por esta chica Martita, porque yo la conocí en una célula de la iglesia y hoy en día vomito al verle porque me da pena como una persona puede ser tan dirigida y manejada, haciendo daño a su prójimo, juzgandola, creyendo que es periodismo lo que hace, eso no es periodismo, estos no se pueden llamar periodistas porque se pasaron los límites, me ofendieron" comentó la mediática.

Además, confesó tener miedo de la "mafia" responsable de la supuesta persecución hacia su familia, y añadió que se sentiría más protegida presa que en su propia casa.

