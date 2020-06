Mario Ferreiro: "Mi declaración jurada no es noticia porque no arroja datos rimbombantes"

En una reflexión a la que tituló "Una Declaración que no será noticia", el ex intendente de Asunción Mario Ferreiro asegura no poseer bienes de procedencia cuestionable.

"Mi declaración jurada no será noticia, como corresponde. Porque no arroja datos rimbombantes ni cifras que puedan llamar la atención de nadie. Mi declaración jurada arrojará menos activos de los que tenía cuando me lancé a la difícil aventura de servir en un cargo público. Esos fríos documentos no ejercerán atracción alguna para mis colegas periodistas porque no hay noticia importante que transmitir. Y está bien que así sea", escribió.

"Mi declaración jurada probablemente despierte la burla o la desconfianza de mis adversarios o simplemente de los haters de siempre. La misma podrá llevar a la conclusión que fui un gran vyro", lanzó.

"Mi declaración jurada indicará claramente por qué ando vendiendo discos de mi colección y mendigando avisos para mi programa de radio, mientras espero retomar el ritmo de trabajo que tuve la suerte de sostener desde que ingresé a los medios allá por 1979", confesó.

"Mi declaración jurada es tan breve que en comparación con muchas otras más bien parece una esquela. Mi declaración se declara inhábil por inanición, no puede jugar en las grandes ligas por su paupérrima connotación. Pero es al mismo tiempo el estandarte más importante que puedo exhibir a mis descendientes que no aguardan más herencia que la verdad verdadera de un puñado de números sencillos y cristalinos", finalizó.

PrimiciasYa Paraguay accedió a la declaración jurada en cuestión. Según la misma, el patrimonio de Ferreiro ronda los 1.600 millones de guaraníes.

De ellos, 400 millones corresponden a dinero en efectivo depositado en bancos de la capital. Su vivienda está valuada en 600 millones y su vehículo en 390 millones de guaraníes.

Ferreiro declara además poseer acciones por valor de Gs. 40 millones en la empresa "Gente y Negocios", nombre del magazine conducido por su mujer María Elena Caballero.