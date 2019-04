Mario Bracho responde a las acusaciones de coima: "Si la fiscalía me convoca, me voy"

Mario Bracho realizó un extenso descargo en las pantallas del SNT refiriéndose a la lista que lo vincula al general Ramón Benítez y el caso de coimas en el Detave. En la mañana del martes,realizó un extenso descargo en las pantallas del SNT refiriéndose a la lista que lo vincula al generaly el caso de





Bracho admitió al aire estar recibiendo dinero de un funcionario del Departamento Técnico Aduanero aunque, aclaró, se trata de un préstamo a título personal debido a su amistad con el empleado en cuestión.





El periodista arguyó haber sido estafado en Gs. 80.000.000 un tiempo atrás, razón por la cual solicitó el préstamo en cuestión al funcionario del Detave al que identificó como José Ramírez.





"No me molesta ser tapa de diario pero que nos den argumentos. Me siento plenamente tranquilo. todo el dinero que yo he recibido jamás fue a nivel de la institución. Yo no hago periodismo de investigación. Me voy donde me convocan, hago notas, vengo y presento", manifestó.





Consultado por sus compañeros de programa, Bracho reveló que aún no fue convocado por la fiscalía que investiga el caso de coimas "pero si me convoca, me voy", aseguró.





"Hace 3 días un empresario agro-ganadero me ofreció 900 millones de guaraníes para que elija el lugar que desee para participar de un cargo electivo. Yo no acepté porque para devolver ese dinero yo debería robar y yo no estoy para eso. Ese es Mario Bracho", sentenció. El comunicador cerró su descargo haciendo una fuerte revelación:, sentenció.





Mirá el video completo aquí:





Embed



Horas antes de este descargo televisivo, el reportero hizo lo propio en las redes sociales. Allí se explayó sobre su relación de amistad con el funcionario del Detave y detalló los problemas económicos que atraviesa.





“En honor a la verdad. Hace años conozco a un excelente amigo que trabaja en Detave. Su hija es compañera de colegio de mi hijo desde hace varios años y en esos hemos entablado una relación familiar entrañable. De un tiempo a esta parte no solo la salud de mi madre se ha deteriorado sino también me he visto en la necesidad de solicitar ayuda para enfrentar una serie de situaciones que solo yo en mi intimidad puedo entender. Este amigo, a título personal y NO a título de ningún ente me estuvo ayudando semanalmente para cubrir una cuenta asumida pero jamás este señor general, a quien he visto solo una vez en mi vida, personalmente puede tenerme en ninguna lista suya", justificó.