Marilina, rodeada de hombres en su nuevo video "Ojitos Bonitos"

Con su etapa de "Remixero" en el pasado, Andy Cabañas compuso un nuevo tema al que tituló "Ojitos Bonitos".

Esa es la canción que el grupo Kchakumbia publicó este miércoles y que une a su líder, Will Fretes, con Andy, Marilina y Miguelito Quintana.

"Y me enamoré sin pensar de tu boca, de tu mirar, de tus ojitos bonitos que me dejan loca, loquita. Y solo que no sé dónde estás, dime y te paso a buscar y me declaro y te digo que mi corazón es tuyo todito", dice el coro del tema, a cargo de Marilina y Andy, que ahora utiliza "el único" como nombre artístico.

Miguelito, por su parte, se encarga del momento más "reggaetonero" de la canción.

En la tarde del miércoles, a cuatro horas de su estreno, el video superaba las 6 mil reproducciones.