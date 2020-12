Maricel Thomen rechaza la idea de ser madre

Maricel Thomen, ex modelo y actual conductora de tv estuvo de invitada en el programa mañanero de América Tv donde tocó temas como su carrera en los medios y la llegada de su sobrina Alma, la hija de Pabla Thomen.

Momento en que los conductores Norita Rodríguez y Nico Serrano preguntaron por qué la presentadora no seguía los pasos de su hermana, por lo que ella reveló que tomó hace años la decisión de nunca ser madre.

"Hace muchísimos años yo tomé la decisión de no ser madre, y no le veo lo malo en eso tampoco, yo no le encuentro lo malo a que una mujer diga 'sabes qué, yo no quiero ser madre', no necesariamente una mujer tiene que ser madre."

La misma aclaró que nunca tuvo la presión de la gente para convertirse en madre sí o sí, pero admitió que para su familia la decisión era cuestionable.

"Al principio mi familia me cuestionó mucho eso, pero después como que entendieron, yo soy la eterna tía. Hasta el momento no me arrepiento de mi decisión, estoy muy bien como estoy" dijo.

Maricel Thomen viene iniciando su incursión a los medios como modelo, y actualmente se destaca como conductora de radio y televisión, además de ser licenciada en Marketing y Publicidad. Cuenta con un programa de televisión y dos de radio.