María E. Núñez sobre su salida de La Mañana de Cada Día: "Van a decir que estoy loca para salir de un canal sin tener nada definido"

"Hace rato que venía pensando dejar La Mañana de Cada Día", confiesta María E., y aclara: "No porque hubiera algún problema, al contrario. Todos nos llevábamos muy bien ahí: a Yolanda Park le adoro, para mí ella es una ídola total, una capa, me ayudó muchísimo en el canal. A Carlos Troche le aprecio mucho, Freddy Almirón es mi amigazo, le quiero mucho... Pero hace rato que vengo diciendo en mi círculo familiar que quiero algo más. Quiero adrenalina, desafíos nuevos".

La conductora, que por el momento continúa solo con su espacio en Radio Montecarlo, donde conduce un programa de 19:30 a 21:30 h., explica: "Salí porque creía que ya era necesario cerrar mi ciclo ahí. Hace 5 años que estaba y necesitaba nuevos desafíos. Entonces, como mi contrato vencía el 31 de agosto, creí que era un buen momento para tomar la decisión de cerrar el ciclo en 'La Mañana de Cada Día' ahora que la gente me muestra su cariño más que nunca, que las empresas me llaman para eventos... Creo que estoy en un buen momento. Cuesta tomar esta decisión, no lo niego, pero creí que era el momento de dejar y ver qué surge".

Al respecto, la comunicadora confiesa tener una propuesta en puerta pero evita entrar en detalles hasta que la misma se concrete: "Hay varios proyectos pero todavía ningún canal definido. No puedo decir 'salí de La Mañana de Cada Día para irme a tal canal'. Hay gente que me va a decir 'vos estás loca para salir de un canal sin tener nada definido' pero yo creo que en la vida hay que arriesgarse. Se cierra una puerta para que se me abra otra más grande. Hay proyectos y es cuestión de que se vayan concretando nada más".

Mientras espera ese momento, María E. se enfocará en su familia: "Voy a hacer todo lo que no pude hacer estos últimos 5 años: hoy, por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana siendo que durante 5 años me levanté a las 4. Pude ayudar a mi hija Luana a prepararse para el colegio, desayuné con ella y después preparé a mi otra nena... Cumplí con mi rol de mamá que hace 5 años tenía descuidado a esa hora de la mañana", explica.

