Marcelo Antunez denuncia por estafa a conocido productor de espectáculos

Marcelo Antunez es uno de los locutores más conocidos del país. Actualmente trabaja en la Megacadena, conduciendo programas en Radio Latina, Radio Canal 100 y la 780 AM.

Hace unos años, el comunicador trabajó como jefe de prensa de una conocida productora de espectáculos -hoy ya extinta- donde, según denuncia, fue estafado.

"La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega! Así que a vos, sí vos, que te presté todos mis ahorros porque te apreciaba, y luego desapareciste (después de haberme echado injustificadamente de tu súper productora) te va a llegar, no dudes! Justicia para todas tus víctimas!", reclamó Antunez en un amenazador tuit que tuvo gran repercusión.

Sus seguidores no tardaron en adivinar a quién se refería: "G.G." escribieron algunos; "ah, el curepa", lanzó otro; "Nico Pueblo", reveló el también comunicador Kike Gamarra.

Con esas iniciales quedó en evidencia que el tuit iba dirigido a Nico Garzia, propietario de Garzia Group.

"Durante mucho tiempo la gente me venía advirtiendo sobre este señor pero yo pensaba que a mí no me iba a joder. Caí y me fundió, tal cual como me decían. Jamás pensé que conocería a una persona así en mi vida. Mucho tiempo me callé pero voy a ir contando todo de a poco", advirtió Marcelo en otro tuit.

El periodista se encargó de retuitear todas las respuestas que recibió, dejando en claro que no se detendrá hasta que se haga justicia.