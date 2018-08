¡Mano a mano con Ña Kiki, la nueva sensación de MasterChef Paraguay!

"No puedo usar zapatos bajitos porque me dan dolor de cintura. Si vienen a mi casa me van a encontrar cocinando, pero siempre coqueta y en tacos", empieza la mujer más halagada del programa de casting de la segunda temporada de MasterChef.

Y es que las albóndigas rellenas que preparó y acompañó con arroz quesú con poroto manteca, fueron calificadas por Rodolfo Angenscheidt con una frase contundente: "Están más ricas que las de don Arsenio".

"Elegí ese menú para el programa de casting porque es un plato típico de mi familia. Mi mamá lo hacía mucho, y yo cociné eso para recordarle a ella. Para mí fue un gusto ver a los chefs comer mi plato con tantas ganas", cuenta Kikí.

Al ser consultada sobre su profesión, la mujer de 60 años oriunda de Villa Elisa le respondió al chef José Torrijos "en la casa nomás estoy, cuido a mis hijos y mis nietos", pero detrás de esa breve frase hay una interesante historia de vida que compartió con PrimiciasYa Paraguay.

"Yo trabajé durante 15 años como administradora de un edificio, pero cuando nació mi primer nieto me volví loca por él y por los que fueron viniendo y decidí quedarme en mi casa", recuerda. Hoy, Ña Kikí malcría a 5 nietos: el mayor tiene 15 años y el menor solo 3 meses: "Tengo una hermana que vive frente a mi casa y a mis hijos también. A todos les cuido. Acá me llaman la malcriadora porque les atiendo a todos; ellos se ponen gordos y después dicen que soy yo la culpable!", ríe.

Pero no todo es alegría en su vida; Francisca enviudó unos meses atrás, pero hay otro dolor que la aflige aún más: "Yo estaba casada en segundas nupcias con mi marido que falleció. Soy divorciada de mi primer matrimonio; tuve hijos solamente con mi primer marido. Pero lo que a mí más me pesa en la vida y lo que me marcó para siempre fue la muerte de mi primer hijo, Daniel", confiesa.

"Dani tenía 40 años; era una persona muy carismática, una persona noble. Yo no dejaba de agradecerle a Dios diciéndole que él era mi hijo de oro, hasta que un día tuvo un aneurisma y no dio tiempo a nada: se enfermó y dos días después falleció. Yo digo que Dios le quiso llevar. En todo momento me encomiendo a él y a mi madre; él es mi luz. Antes de cocinar en el programa, en el estudio, busco la luz que más fuerte brilla y le hablo como si fuera él", cuenta.

Sobre sus otros hijos, Ña Kikí revela: "Cuando les dije que iba a presentarme al programa no me hicieron mucho caso, como que no confiaron en mí. Creo que hubo un poco de celos porque a ellos les gusta que yo esté en la casa y por el programa iba a tener que salir mucho. Pero después de ver el programa la semana pasada me están valorando. Sus amistades les llaman y les preguntan si soy su mamá, también me leen lo que escribe la gente en las redes sociales. Para el programa de hoy ya decidieron venir todos a mi casa a mirar juntos y me pidieron que prepare milanesas".

Al igual que las piropeadas albóndigas rellenas, las milanesas de Kikí tienen un toque especial: "Son milanesas rellenas; cada una pesa alrededor de 700 gramos, son enormes y gorditas. Preparo una salsa de cebolla y morrones y las relleno con eso y con jamón, queso, huevo duro y aceitunas. Y puré de papas para acompañar", adelanta Kikí abriendo el apetito de todo nuestro equipo, así como la semana pasada abrió el de todo el país. Si no nos creés, mirá estos tuits:

Embed Cómo piko van a decir que kiki es Ña Herminia 2??

Kiki parece re pro, su comida se nota que estaba riquisima y encima revuelve 2 comidas a la vez (#kikichallenge) #MasterChefPY — Vivi Bianciotto (@ViviBianciotto) 15 de agosto de 2018 Kore Kiki, tu albóndiga me dio demasiado antojo de MAÑANA SE ROMPE LA DIETA #MasterChefPy — Juancho Luján (@jaldg) 15 de agosto de 2018

Embed Ña Kiki la candidata del pueblo #MasterChefPY — Gerardo R. (@GerardoRamirezX) 15 de agosto de 2018

Embed Chapori dejá de tragar y dejale a Euge el plato de la Sra Viuda #MasterChefPY — Ana Noemí (@aanitach) 15 de agosto de 2018

Embed No habia nada que me haga llorar pero justo en el final del programa cuando paso ña Kiki me entro un bichito en el ojo#MasterChefPY pic.twitter.com/8Qylr6dfP3 — David Quiki Sanchez (@Quiki26) 15 de agosto de 2018 Ña Kiki quiero comer tu comida!! lloreee #MasterChefPy — Diana Rosa (@diana_rosa08) 15 de agosto de 2018

Embed Es imposible no llorar con todo lo que ya pasó KIKI Campeona de la vida y sabía que se merecía una oportunidad ❤️ #MasterChefPY — Matias Ramirez (@matiiramirez_96) 15 de agosto de 2018

Hoy a las 22:00 h. veremos cómo le va a la querida Kikí en un nuevo desafío. Mientras, no te pierdas este adelanto del programa.

