Â¡Mano a mano con IzÃ¡n Llunas, el pequeÃ±o Luis Miguel!

El niño oriundo de Ibiza ya era conocido en su España natal luego de quedarse, en 2017, con el tercer puesto del programa de talentos La Voz Kids. Ahora, y gracias a su inolvidable participación en 'Luis Miguel: la serie', el mundo entero sabe de él. Pero Izán sigue siendo solo un niño.





Embed



El cantante y actor ofreció dos shows en nuestro país: el sábado actuó en un conocido bar del Paseo Carmelitas y el domingo estuvo en un centro comercial ubicado sobre la avenida Santa Teresa. En ambas ocasiones interpretó temas que ya le escuchamos cantar en la serie de Netflix, como "Malagueña" y "No me puedes dejar así", además de otros éxitos de Luismi como "La chica del bikini azul". Izán incluso se animó a un cover de Justin Bieber e interpretó "Love yourself".





¡Mirá nuestro resumen del show en este video!





Embed



En todo momento a Izán se lo vio contento de estar en Paraguay, país que según contó es muy especial para su familia: en 1995 su padre, Marcos Llunas, ganó aquí el recordado Festival OTI de la Canción interpretando el tema "Eres mi debilidad".





Embed



Izán atribuye su trabajo en la serie a "un golpe de suerte". Pero vaya golpe: Paraguay es solo uno de los múltiples destinos que recorrerá con su voz en los próximos meses.





Embed