Manni Delvalle pide socorro: "Necesito ayuda, no encuentro un equilibrio"

"Investigué, urgué, pregunté y encontré todo... y sí tomé decisiones: hay cambios en mi vida a partir de hoy", inicia el inesperado descargo en las redes de Manni Delvalle.

El humorista que saltó a la fama por sus parodias a los audios virales de Whatsapp, continúa diciendo: "No pensé llegar a este punto de histeria, en el que vuelvo a ir al psicólogo, por sentirme solo, por competir todo el tiempo, por no tener apoyo, por esperar y esperar de mi parte la iniciativa, basta, me voy a dedicar a mí".

"De un tiempo a esta parte vengo viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera y no lo puedo disfrutar por los compromisos aglomerados. Estoy estresado, necesito una pausa, apagarme de todos, y de ninguna tolerar ningún tipo de maltrato", anuncia.

Manni actualmente integra el elenco de Las Karashans 3 junto a Gustavo Cabaña y Walter Evers pero las funciones se vieron suspendidas por la pandemia.

"Tengo vicios, ansiedades, problemas de relacionamiento... No soy un personaje que hace reír todo el tiempo, soy una persona intentando descubrir quién soy no siendo funcional a nada. Quiero ser feliz, y si eso requiere dejar atrás a mucha gente, este será un nuevo inicio", sentenció.

"Necesito hacer una catarsis en algún medio y poder ayudar a muchísima gente de mi edad, 20 años, en depresión, adicciones, suicidios. Creo que mi rol como humorista seguirá intacto, pero necesito desarrollar una campaña social y proteger la salud mental de todos es demasiado importante", remarcó.

El descargo de Manni termina con un pedido de socorro: "Estoy cansado, a veces me cuesta levantarme de la cama, encarar un día más, qué voy a preparar en chistes y personajes... y no me siento bien, lo que menos soy es egoísta, doy todo lo que puedo, pero sinceramente necesito ayuda, no encuentro un equilibrio".