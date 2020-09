Manni Delvalle ya perdonó a Fernando Ruttia

Ya se cumplieron tres meses de aquel suceso en el que el actor se encontraba promocionando su show online 'Reinventados' en el programa farandulero 'En Boca de Lobos' donde el panelista Fernando Ruttia lo trató de gordo. (Ver la Nota)

Manni fue invitado al programa mañanero de Norita Rodríguez 'Buenos Días América', donde tachó la experiencia de "agresión" hacia su persona.

"Fue una agresión... Una cosa es el show y otra cosa el ataque personal", también agregó que en ese momento él se encontraba muy sensible "Me acababan de echar, me acababan de suspender mi gira en europa, un montón de otras cosas. Me dolió... Pero perdoné, solté, ya no estoy enojado".

Norita consultó si por ese motivo se debe su nuevo estilo de vida, ya que hace algunos meses el actor y humorista viene mostrando un cambio físico importante, a lo que Manni respondió.

"No, para nada, de un tiempo a esta parte estoy haciendo las cosas por mí y para mí, el año pasado me dediqué a la gente, a mis fans, al cariño de la gente, este año es mío."

Mirá la entrevista completa en: