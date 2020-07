Manni Delvalle acusa a Fer Ruttia de llamarlo gordo y él responde

El humorista Manni Delvalle se encuentra promocionando un show online llamado "Reinventado".

En ese contexto dio una entrevista en el programa de Lobo TV "En boca de lobos", donde Fernando Ruttia se desempeña como panelista.

"Hoy me llamaron de un programa para promocionar el show", denunció Manni en las redes luego de la nota, "entre chiste y chiste hice un comentario de que cumplí 18 años (no recuerdo el contexto, pero quise quedar como pendex) y un panelista me responde '18 kg demás también'".

"Le dije '¿y cuál es el problema?' y se quedó callado. La gente que me conoce sabe que no soy bardero, y me dolió, y me incomodó, y me da pena que haya gente creyendo que sigue siendo simpático burlarse del peso, el color, sexualidad, identidad", lamentó.

Inmediatamente sus seguidores empezaron a preguntar por la identidad del periodista. Manni evitó responder, hasta que Fernando personalmente se encargó de confirmar que había sido él.

"Da el nombre del tarado", exigió el youtuber Paul Landó, a lo que Ruttia respondió:

"Hola. Que Paul llame a alguien tarado es casi un halago. Cuando empiece a decir cosas útiles me voy a preocupar. Te deseo muchos postres Paul".

"Cédula", escribió luego el youtuber, indicando que no lo conoce.

Minutos después, Fer Ruttia aclaró:

"Como standapero creí que ibas a entender el chiste. El roast comedy is a thing! No fue mi intención que te duela. Fue una apreciación y nada más como las qué haces en tus shows".

Hasta José Ayala intervino en el debate. El conductor del Trece alentó a Manni diciendo:

"Por más que necesites promocionar algo, elegí donde lo harás. Se necesita la promo pero mejor es la salud mental y mantener la buena vibra... Consejo de un gordo que hace 18 años está en esto".

Sin embargo, no todos los tuiteros salieron a favor de Manni. Una cuenta llamada Sir Don Pyrague opinó:

"Sos buen humorista, vivís haciendo número de burla de todos, pero no aguantás que otro se burle... mmmm... ¿o solo decís porque el tema este de la discriminación vende? Un poco más de humor mi amigo".

Otro usuario llamado Javier Olcelli escribió:

"Manny esperá, esperá... yo vi tu show! Y te escuche reírte de varios personajes de la farándula. Creo que deberías trabajar un poco más tu sentido del humor! Vos tenés que sentirte mejor contigo mismo! Con buena onda".