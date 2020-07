Malala Olitte elige la soltería: "No tengo ganas de depilarme"

En la última emisión de Tercer Tiempo, Dani Da Rosa increpó a su compañera Malala Olitte sobre la razón de su soltería.

Dani empezó preguntándole si mensajea con alguien de su interés, a lo que María Laura respondió: "No tengo nada, te juro. No estoy mensajeando con nadie".

"Yo sé que estás mintiendo. Vos sos la mujer más querida del Paraguay. Uno o dos de los que te escriben te deben gustar", le retrucó Da Rosa.

Allí Malala admitió recibir mensajes de hombres interesados en ella pero según explicó no tiene interés en iniciar una relación:

"Puede que alguien me llame la atención pero no tengo ganas de prepararme, depilarme y encontrarme. No tengo tiempo para darle a la persona que quiera estar conmigo. El tiempo que yo tengo le dejo a mis hijos", sentenció.

Habiendo descartado la posibilidad de una relación a largo plazo, Dani quiso saber si estaría dispuesta a tener algo casual con alguien:

"Debe haber uno que quiera solo un touch and go...", especuló Dani y Malala cortó el tema de forma tajante:

"A mí no me gusta eso. Si yo voy a estar con alguien, voy a estar".

