Malala ya tiene nuera y sale al paso tras el romántico gesto de su hijo

Bruno Olitte, hijo mayor de la conductora de radio y tv María Laura Olitte mostró en redes sociales como fue el momento exacto en el que pidió a una chica ser novios.

En un video colgado en Instagram, se puede observar como el hijo de la mediática organizó un romántico gesto para la chica. Velas en el camino, globos de corazón, pétalos de rosas, una cena para dos, una canción romántica y el infaltable cartelito de ¿Querés ser mi novia? fueron los ingredientes principales de la sorpresa del joven.

Tras la publicación uno de los primeros comentarios que recibió fue justamente de su madre, quien orgullosa expresó.

"Te admiro mi amor, vos demostras a todas las mujeres que existen todavía hombres románticos y que le dan nombre a las relaciones. Te amo, te admiro, y para mí sos el mejor novio y hombre del mundo entero. Que sean eternos, porque los dos son tal para cual."

En conversación con nuestra redacción Malala habla sobre su nueva posición de suegra y le da un consejo a la joven pareja.

Malala, tu hijo ya tiene novia oficial, ¿Te sorprendió el detalle romántico que realizó?

- Así es, ya tiene una novia. No, la verdad que siempre le inculqué a mi hijo a que sea caballero, a que le ponga nombre siempre a las situaciones, no quería que crezca con una mentalidad muy abierta como hoy en día, en el sentido de tener a la mujer siempre a su lado, pero nunca le piden que sea su novia, mientras que la mujer nunca sabe en qué posición está en la relación. Entonces creo que dió un gran paso.

¿Lo veías venir?

- Le conoció a esta chica hace rato ya, eran muy amigos, yo siempre le preguntaba si era la novia, y él me decía que no, que era la amiga nomás, y nada, hasta que creo que la suegra también se metió un poquito ahí, e hizo esto, no para mostrarse realmente, si no que él es muy cariñoso, él es una persona super buena, noble, llena de amor y le considera a las mujeres como un pétalo de rosa. El siempre dijo que a su mamá siempre le va a tratar como una rosa al igual que a su novia.

¿Aprobaste a la nuera?

- La verdad es una buenísima chica, me encantó desde el primer día que la vi, porque es una chica que se esfuerza, que trabaja, una chica que está siempre a lado de su mamá, y me di cuenta de que vale la pena, entonces siempre le decía a mi hijo que se ponga también las pilas y que le dé su lugar a la mujer que está a su lado.

¿Que consejo les diste o les darías a ambos?

- Y les desee lo mejor, lo único que siempre les digo es que haya diálogo, siempre les hablo, que se sienten y hablen, que traten ellos de solucionar sus problemas y no contarle a todo el mundo, entre ellos que solucionen, que haya respeto, que haya fidelidad que es lo más importante. Vamos a ver, mi bendición ya está y mis deseos de que esto sea eterno.