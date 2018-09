Maga Páez niega crisis matrimonial: "Estamos buscando nuestro primer bebé"

Los rumores lanzados por el programa de farándula hablaban de problemas laborales trasladados al plano familiar: según los panelistas, Patricio es manager de su señora y vive a través de los trabajos que le consigue a ella: "¿Maga es explotada por su marido? ¿Le exige trabajar más?", se preguntaba Teleshow.

Anoche, la panelista de 'El Resumen' decidió responder a esa acusación con un extenso video de descargo, en el que dijo:

"Me piden explicaciones acerca de lo que se dijo en el programa Teleshow. La verdad que yo no no vi el programa, no sé lo que se dijo, solamente vi una publicación que decía 'Crisis Matrimonial'. ¡Hija de mil!

Hace un año que estamos casados. Gracias a Dios tenemos más de lo que necesitamos, trabajamos muchísimo ambos, trabajamos en conjunto también... Estamos buscando nuestro primer bebé... O sea, mejor imposible.

Somos seres humanos. Es obvio que nos enojamos, que nos peleamos, que discutimos, pero siempre en el marco del respeto porque Dios nos enseña eso: como sea arreglate, perdoná y pedí perdón. Sentís rabia, te sube un fuego que querés decir de todo pero tenés que renunciar a eso. Podés llorar pero jamás ofender a la otra persona y eso aprendimos con Patricio, a jamás faltarnos el respeto, a no decir malas palabras. Cuando empezamos a alzar la voz sabemos que tenemos que bajar diez cambios porque una cosa lleva a la otra y una vez que pasás ese margen de respeto es una puerta que ya se abrió y después no tiene límites.

Entonces, para esa gente que tanto se preocupa por nosotros: estamos super bien, gracias a Dios. Sí, discutimos como cualquier pareja pero sabemos que tenemos que arreglarnos como sea. Todavía no pasamos por una crisis matrimonial pero podríamos llegar a pasar, por qué no, somos seres humanos, podemos caer. Pero ahí es cuando tenemos que saber que Dios tiene el control y que va a ser una prueba para nosotros, a ver cómo reaccionamos".

De esa manera, y citando varios versículos bíblicos, Maga le puso fin a la polémica.