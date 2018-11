Maga Caballero nos cuenta su historia de amor con el extranjero que dejó todo por ella

Maga Caballero un amor inesperado: en un viaje familiar conoció a un joven curdo que vive en Noruega. Se enamoraron y él está en proceso de dejar atrás su vida en Europa para venir a vivir con ella a Paraguay. El 2018 le trajo aun amor inesperado: en un viaje familiar conoció a un joven curdo que vive en. Se enamoraron y él está en proceso de dejar atrás su vida en Europa para venir a vivir con ella a Paraguay.





"Nos conocimos el 3 de abril de este año en Punta Cana", recuerda Maga. "Yo hice un viaje con toda mi familia; un día estábamos en un barco y Karzan me llamó la atención porque era el único tipo que ni me miraba. Ahí nos conocimos, me pareció demasiado respetuoso, empezamos a hablar, salimos a cenar unos días después allá en Punta Cana y nos enamoramos muy fuerte", revela.





"El resto de los días que nos quedaban en Punta Cana estuvimos juntos; nos pasamos saliendo y conociéndonos más y al despedirnos quedamos en volver a vernos pronto", cuenta.





El reencuentro fue tres meses después, en Cuba: "Viajamos juntos y pasamos ahí 16 días. Ahí empezamos a hacer planes para que él venga a Paraguay. Él es ingeniero civil, así que le contacté con una amiga que también es ingeniera para que él pueda conseguir un trabajo acá, pero es muy complicado por el tema del idioma: él no habla español; habla solamente inglés, curdo y noruego, porque vive en Noruega desde los 5 años. Hasta ahora no conseguimos nada para él acá, pero los planes son que venga".





Maga Caballero.jpg



Al preguntarle si ella estaría dispuesta a dejar Paraguay para unirse a él en Noruega, Maga es tajante: "Yo no me quiero ir. Soy demasiado apegada a mi familia, a mis perros... no creo que se dé lo de irme allá, a corto plazo por lo menos. Sí iría de visita en febrero, solo que no me hallo mucho con el frío y en esa época hace 15 grados bajo cero allá, pero en principio viajaría en esa fecha y él volvería a Paraguay 3 meses después", explica.





Actualmente Karzan está en nuestro país conociendo a las amistades de Maga y sus rincones favoritos de Paraguay: "Se va a quedar 16 días. A mi familia ya la había conocido en Punta Cana así que ahora está conociendo a mis amigos. Tenemos planes con ellos todos los días; vamos a ir al salto Cristal, al salto Suizo, al Escondido de Caacupé, a la quinta Coratei... Le armé una agenda para que pueda conocer bien Paraguay y creo que ahora está más enamorado del país que de mí. Le encantó; antes de venir se pasó googleando y según me comentó leyó cosas muy negativas así que llegó con muy pocas expectativas y se sorprendió. Le encanta la comida, se pasa tomando terere, se lleva bien con todos mis amigos... Incluso tengo un video donde está bailando cumbia con ellos. Nunca había escuchado cumbia en su vida, acá le enseñaron y ya le sale y baila super bien, se re adapta al lugar donde está", finaliza la rubia.