Maga Caballero: "Nadie tuvo los huevos de explicarme nada"

Cuando se le pregunta sobre su despido de Lobo TV, Maga Caballero no sabe qué responder: "Cuando pedí una explicación sobre el motivo de mi desvinculación se hicieron los callados. Nadie tuvo los huevos de explicarme nada", acusa.

Ante la falta de justificación, Maga especula: "Ahí tienen problemas con los pagos. Creo que les costaba al extremo pagarme, como ahí casi nadie tiene un sueldo... Se van todos gratis por amor a la camiseta, y pagarme seguro les costaba". Al respecto, denuncia: "Me quedaron debiendo un mes y sobre ese dinero tampoco me dieron explicaciones".

La mediática conducía un programa semanal llamado "Triunfadores" en el que entrevistaba a figuras de los medios y la política. Tras su salida, la posta del programa la tomó una joven llamada Laura Bianca Ramírez, sobre quien Maga tiene mucho que decir: "La nueva señorita que está ahora en mi reemplazo jamás hizo televisión en su vida; es su primer programa y la ponen de conductora. Ya me contaron que es muy 'agradable' con la gente que toma las decisiones en el canal. Me da lástima pobrecita, se nota que no tiene idea de qué hacer ni cómo", dispara.

Maga Caballero2.jpg Laura Ramírez es la nueva conductora del programa

Sobre su paso por Lobo TV, Maga no guarda buenos recuerdos de: "Recibía llamadas a horas que no correspondían, tipo las 9 de la noche, de un funcionario de ahí que se encarga del canal cuando el dueño no está ya que vive de viaje. Yo le puse en su lugar y le dije que para cosas laborales me llame en horarios laborales porque eso ya era acoso laboral. Olavo Heikel me había advertido sobre el mismo tipo, que le quería usar de caficho, y como él se negó también le echaron", revela.

PrimiciasYa Paraguay se comunicó con fuentes del canal para conocer la versión oficial sobre el despido de la comunicadora. Esto fue lo que nos dijeron: "En el canal dicen que ella salió porque viajaba demasiado y no podía cumplir con sus responsabilidades. La producción tenía entrevistas pautadas pero ella no podía asistir por falta de tiempo y eso dificultó el trabajo, por eso le buscaron un reemplazo".

Maga Caballero.jpg