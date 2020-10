Maga Caballero: "Nunca fui muy feliz en los medios"

Maga Caballero estuvo de invitada en 'Buenos Días América' donde en conversación con la conductora Eva Rodríguez hablo de su vida en la farándula y sus últimas polémicas.

La modelo aseguró que nunca fue feliz en los medios, y que la vida mediática ya no es lo suyo.

"Yo nunca fui muy feliz en los medios, era como que pasé por ahí y era una etapa que tenía que quemar. Que quería decir, ok, estuve ahí, hice lo que quise y chao".

Además confesó que llegó incluso a pagar a ciertos blogs faranduleros para no ser publicada ni en buen o mal sentido.

"Me aburrió enseguida y llegué a saturarme al punto que en un momento llegué a pagar a cierta gente para que no me mencione ni de buena ni de mala manera".

Maga Caballero hizo incapié en la desdicha que le acarreó su incursión a los medios y agregó que se encuentra muy arrepentida por los daños que ocasionó a su familia.

"Mi familia salió afectada en demasiadas ocasiones con las publicaciones de los diarios y de cierta gente en particular, entonces eso lo que me motivo a hacer fue decir 'ya no quiero más', no quiero porque no vivo de esto", "estoy muy arrepentida de haber generado tanto malestar en mi familia".

Por su lado, la conductora no puedo evitar preguntar acerca del último escándalo que envolvió a la modelo con el ex viceministro de salud Juan Carlos Portillo y si estos dos llevan una relación amorosa, a lo que Maga se negó a responder y pidió evitar el tema. Aún así la modelo aseguró no estar soltera.