Mabel Rehnfeldt: "Recibí de regalo un segundo cumpleaños"

El 12 de junio pasado, la comunicadora Mabel Rehnfeldt protagonizó un aparatoso accidente de camino a su trabajo en el diario ABC Color.

Un vehículo que circulaba a gran velocidad cruzó en rojo el semáforo de la esquina de Eligio Ayala y Estados Unidos, embistiendo a la periodista.

Su automóvil dio tres vueltas antes de quedar con las ruedas hacia arriba.

Por primera vez desde el accidente, Rehnfeldt detalló en sus redes el momento vivido y agradeció a las personas que ayudaron a salvar su vida:

"Hoy hace ocho días, recibí de regalo un segundo cumpleaños", empezó la periodista.

"Elijo comenzar con lo que me dijo el doctor Hugo Gómez esa mañana del accidente, en el peor momento: no hay casualidades ni coincidencias. Hay propósitos. Me gusta imaginar que Ñandejara sigue teniendo trabajo para mí y eligió dejarme. Así que seguimos con más fe, puede que con más vulnerabilidades pero también con más coraje para por lo menos intentarlo", continuó.

"Después de un suceso traumático puede ser difícil volver a ponerse en pie, las heridas que se ven por fuera no son tantas como las que uno lleva adentro. Son pedacitos de rompecabezas para amar y armar nuevamente cada día", confesó.

Describiendo la mañana del accidente, Mabel aprovechó para agradecer a las personas involucradas en su rescate:

"Gracias al señor ciclista ️y a los otros ángeles que con cuidado me sacaron del auto (don pedalero, espero conocerte y pedalear juntos un día). Gracias al señor que se quedó a mi lado sosteniéndome de la mano, que salía de o iba a su trabajo como yo, y se quedó a mi lado sin dudarlo sosteniéndome hasta que llegaron mis compañeros y los primeros auxilios (quiero conocerte a vos y a tu familia, para decirte lo importante que fuiste en esos largos minutos). Gracias Silvia, ¡me acordé de tu nombre!, que paraste, te bajaste con el botiquín y me hiciste el primer chequeo. Gracias bomberos y gracias ambulancia del SEME donde conocí a la hija del maestro Alcibiades González Delvalle que me preguntó en qué parte de ABC Color yo trabajaba: estaba tan en shock que no me acordaba y le dije que en todas partes!", relató.

"Gracias a las enfermeras que me hicieron reír: entraban, me miraban, miraban mi nombre y decían que habían visto el famoso video y que no podían creer que yo estaba allí frente a ellas", reveló.

Finalmente, culminó el posteo con una reflexión:

"Estoy viva y lista para el segundo tiempo de mi vida. Estoy lista para completar círculos y terminar trabajos que me faltaba concluir. He 'plantado' hijos, árboles y huertas pero nunca escribí mi libro que ahora ya empecé a hacer. Seguiré abrazando y me abrazarán; seguiré haciendo trails con mis amigos, recorriendo bosques, viendo amaneceres y atardeceres mientras pedaleo mi bici con mis partners. Pero lo más importante, ¡estoy lista para seguir peleando contra todo y todos aquellos que siempre pelee! ¡Jahá atú hesé!", concluyó.