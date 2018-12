Luz María Bobadilla tildó de "comercial" el trabajo de Berta Rojas

Berta Rojas. Bobadilla fue tajante: Sin embargo, sorprendió su respuesta cuando le consultaron por su colega. Bobadilla fue tajante:





"Mi opción fue Paraguay y su gente; esa fue mi opción de vida. Yo tuve ofertas para quedarme en el extranjero pero mi opción fue Paraguay. Quise demostrar que se puede (triunfar) desde Paraguay sin soltar las raíces. Tal vez no se llegue a la cima, pero si miro atrás me siento muy satisfecha con lo que hice", empezó Luz María.





La conductora del ciclo interpretó la afirmación como una referencia hacia su colega Berta Rojas, quien actualmente enseña en un prestigio instituto norteamericano e hizo gran parte de su carrera mientras residía en dicho país.





Consultada al respecto, Luz María opinó: "Son dos visiones diferentes, su visión es más proyectada hacia el exterior, es más fácil al no tener raíces. Yo creo que hay un respeto artístico. Yo al menos la respeto a ella artísticamente. Me parece genial la manera que encara su vida artística como un producto de marketing pero mi visión es otra. Para mí no es importante por decirte ganar un Grammy; yo no me voy a cortar las venas si no lo tengo, esa no es mi prioridad de vida", disparó.





Entrevistada por en "", la conocida guitarrista se refirió a su trabajo en la gestión pública y repasó su carrera musical.