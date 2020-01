Lucía Sapena: "Hay una vida dentro mío"

La periodista de espectáculos Lucía Sapena anunció en las redes que el próximo mes de julio se convertirá en madre.

La presentadora está de 12 semanas de embarazo y recordó emocionada el momento en que recibió la noticia junto a su pareja, el productor Diego Maldonado.

“Diego y yo nos enteramos el 25 de Noviembre del año pasado que había una vida de seis semanas dentro mío y desde ese día ya nos cambió el mundo! Estamos inmensamente agradecidos al haber sido elegidos por este bebé, emocionados, ilusionados un poco asustados ante semejante hermosa responsabilidad y sobre todo felices! Será un año inolvidable y el comienzo de la historia más importante de nuestra vida”, expresó Lu en las redes posteando una foto con pancita en la que sale junto a su novio y su perrita Luna.

El futuro padre también celebró la noticia:

“Bienvenido/a a la familia mi amor”, escribió Diego Maldonado. “Ahora seremos cuatro y te estamos esperando con mucha ansiedad, confusión y sentimientos raros, pero no te imaginás cuánto te queremos. Me pregunto... ¿Cómo te vamos a enseñar las cosas? ¿Cómo te vamos a educar? ¿Dónde te vamos a poner los límites? ¿Cómo vamos a sacar lo mejor de vos? Pero después me doy cuenta que estoy siendo dramático antes de tiempo”, meditó, agradeciéndole a Lucía por convertirlo en papá.