La lucha de Colaso Bo contra el COVID: "Esta m... no me va a ganar"

Colaso Bo, integrante del jurado de 'Masterchef Paraguay' y propietario del restaurante 'La Trattoria de Tony', anunció en Twitter la semana pasada que había dado positivo al test del coronavirus.

Este lunes el chef realizó un vivo en su cuenta de Facebook brindando los detalles de su lucha contra la enfermedad:

"Estamos frente a esta porquería del Covid-19. Me toca estar aquí con el virus y ya que me siento bien quiero hacer una comunicación de los síntomas que yo pasé porque sé que les va a servir a muchos", empezó diciendo.

Colaso detalló que se encuentra apartado del resto de su familia y que éstos aguardan el resultado de las pruebas a las que se sometieron por precaución:

"Estoy en una pieza de mi casa que está en obras porque va a ser para mi hijo mayor. Ya por suerte estaba el baño terminado entonces quedó de lujo para hacer mi cuarentena lejos de todos", explicó.

Sobre los síntomas que lo llevaron a sospechar que podría tener coronavirus, detalló:

"Yo el martes de la semana pasada me levanté con tos, una tos normal con un poco de catarro. Como la tos seca es la que supuestamente debería preocupar no me hice mucha idea de la situación. El miércoles la tos se agudizó, el jueves la misma cosa. A la mañana temprano del viernes no sentí el sabor del desayuno así que me fui a hacer el test a un laboratorio privado y a la tarde me avisaron que estaba con COVID positivo", recordó.

Colaso explicó que antes de medicarlo su doctor de cabecera le sugirió hacerse varios análisis y recomendó a sus seguidores que en caso de contagiarse no tomen lo mismo que él, ya que cada caso es diferente y debe ser tratado de manera particular:

"El sábado me hice una tomografía del pulmón donde se vieron las lesiones del virus en la parte de abajo, más del lado derecho que del izquierdo pero en realidad en los dos. También me hice un electrocardiograma, análisis de sangre y de orina para poder definir la medicación que iba a tomar porque tengo una enfermedad renal de base hace unos cuantos años", explicó.

"Ahí comencé mi tratamiento: tomo vitamina C, vitamina D y zinc. También tomé ivermectina, hidroxicloriquina y azitromicina. Los síntomas que tengo son tos, el pecho me duele un poco cuando toso, tengo un poquito de taquicardia pero no tengo problemas de respiración. No siento nada de lo que como pero tengo un mbare'a de la gran p...", confesó.

Colaso finalizó el vivo mostrándose positivo:

"Quería compartir con ustedes la situación de que yo estoy súper bien, esta mierda no me va a ganar. Es una pérdida de tiempo lo que esto afecta y la cabeza tiene que estar bien, por la ansiedad que genera", señaló.

Sobre la causa de contagio, añadió:

"Yo me sentí culpable, irresponsable, con una cantidad de sentimientos encontrados, porque al final te quedás como ‘no me cuidé’, sin embargo sí me cuidé y no sé dónde me contagié", finalizó.

Mirá el vivo aquí: