Lourdes Llanes y Hugo Migliore ponen fin a su relación de 34 años

"Yo no soy chismosa. Dicen que decir chismes es pecado, pero cierto que estás soltera ahora?" lanzó Norita Rodríguez en el programa Buenos Días América dejando sorprendida hasta a la propia Lourdes Llanes.

"Oh, que rápido corren las noticias" respondió, pero aún así decidió no exhibir su vida privada hasta ese punto.

Lourdes Llanes lleva 34 años de relación con el ingeniero Hugo Migliore, padre de sus dos hijos, Giuseppe Migliore Llanes y la reconocida modelo y activista Fiorella Migliore Llanes.

La pareja aún se veía muy unida hasta el pasado septiembre, cuando salieron a defender a su hija tras el escándalo de su nuevo estilo de vida y estado de salud.

Inmediatamente tras la entrevista nos pusimos en contacto con la actriz para conocer de primera mano más de la sorpresiva ruptura. Pero como era de esperarse Lourdes no accedió a la nota.

"No estoy disponible para ese tipo de entrevistas, es delicada siempre una separación, se pueden herir susceptibilidades" sentenció.

Pero no terminó ahí y es que ambos han eliminado todas sus fotos juntos de Instagram, pero no han dejado de "seguirse". Pero lo que más llamó la atención es la última publicación hecha por Lourdes Llanes que al parecer revela mucho de lo que pasó en la pareja.

"A una mujer no la pierdes cuando se va. La perdiste antes, cuando estaba a tu lado y no te importó que se sintiera sola. Que no se sintiera valorada, que no se sintiera deseada. Antes de irse, ella estuvo llamando tu atención, pero tu no te diste cuenta" cita la imagen.

Mirá el momento en: