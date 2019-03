Lorena Arias luce cartera de 3 mil dólares: ¿Es falsa u original?

La cartera es de hecho una de las más icónicas de la marca ya que fue diseñada en la época dorada de John Galliano al frente de Dior.





El modelo, llamado "Saddle", fue lanzado por primera vez en 1999 y ganó muchísima popularidad gracias a Carrie Bradshaw; el personaje de 'Sex in the City' lo lució varias veces en la serie de televisión.





Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la firma, lanzó una nueva versión del icónico bolso en la pasada colección otoño-invierno 2018/19 de la casa de modas.





Esa cartera azul con adornos en oro rosado es la que Lorena luce en la foto en cuestión. Una visita a la web oficial de Dior permite conocer su precio: 2.950 dólares.





El elevado costo del bolso desató el comentario malintencionado de un seguidor de la ex modelo, quien dijo que no se trataba de la cartera original sino de una réplica.





Lorena Arias no se quedó callada. Decidida, respondió: "No uso réplicas, no comparto ser parte (comprar) del negociado de utilizar marcas falsas por respeto a las empresas legales".





