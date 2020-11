A los llantos Norita Rodríguez denuncia públicamente supuesto intento de feminicidio

Norita Rodríguez arrancó hoy su programa 'Buenos Días América' declarando el terrible momento que vivió con su expareja Marcos Gómez Da Silva de nacionalidad brasileña, quien ahora está imputado por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar y cuenta con orden de captura.

Rodríguez decidió relatar detalladamente los pormenores de su relación con el supuesto agresor asegurando que éste la quiso matar.

"Hoy empezamos Buenos Días América, un programa diferente, me cuesta estar aquí, hace más de una semana estoy maquillando mis moretones, ensamblando mi corazón para tratar de venir y dar lo mejor de mí" empieza diciendo en la mediática.

La misma contó que empezó su relación con el brasileño a principios de este año y que en esta pandemia ambos decidieron vivir juntos.

"De estar tanto tiempo juntos conocí a sus hijas, conoció a mi familia, se iba los domingos a cocinar, el hombre perfecto el príncipe azul. Tome cariño con las dos niñas que son pequeñitas, de diferentes mamás, una de su matrimonio y la otra de su empleada, por eso se rompe su matrimonio".

"Me dice un día que el abogado le pide que tiene que tener una casa más grande con otra habitación para que las niñas se puedan quedar a dormir. Nos mudamos hace cuatro, cinco meses donde alquilamos un departamento juntos, está a nombre de él, él es el que paga el alquiler y yo le doy la mitad".

"Me entero hace veinte días, un mes, de que la mamá de la más pequeña estaba otra vez embarazada, me entero que durante todo el proceso que vivimos juntos ella estaba embarazada y tuvo al bebé. Yo le hablo y le digo 'mira yo quiero acabar, cortar, porque me enteré de esto' y él negó".

"Ahí me entero de que él ya había estado en Tacumbú casi dos años por violencia a su ex señora, y que la causa seguía, me dio un poco de miedo y no lo voy a negar, y más en la situación en la que estábamos, que supuestamente rompimos y él seguía en la casa".

"Ya venía con problemas yo, de que no podía acercarme a mi compañero (Nico Serrano), no podía sacarme fotos con él, porque supuestamente yo tenía una relación con Nico. Recibía amenazas constantes, me denigraba, me trataba mal verbalmente, poco a poco empezó el maltrato físico, hasta que un día domingo que veníamos de San Bernardino, agarró su bolso y cuando se iba me dice 'yo no me voy a ir, te voy a matar y me voy a quedar en este departamento', yo me reí pero después me di cuenta que era cierto, y empezó a gritar 'vos tenés este trabajo porque seguro te metes con el dueño', agarró mi teléfono y empezó a mirar".

"Un detalle importante es que a mí se me había perdido mi computadora, mi WhatsApp web estaba abierto ahí y él ya le estaba escribiendo a gente, de hecho ese domingo el vino porque dice que yo le escribí".

"En ese momento me agarra el cabello, y hace poco falleció un vecino que se tiró del balcón, entonces me amenazó que haría lo mismo conmigo, me agarré de la silla, de la mesa, de su pierna, me pateó, me pegó, me liberé, me fui a agarrar el teléfono, disque el 911, sonó, vino, me saco el telefono, corto, tiró. Me agarró de vuelta del pelo y me seguía gritando diciendo pu, sos una bandida, seguro que te metes con todos, denigrandome de todas formas".

"Agarra un cuchillo y pone de punta hacia mi cara y me dijo que me cortaría cómo hielo, me picaría la cara para que nadie me pueda volver a mirar, hizo un intento, no sé que hice pero no acertó mi cara, pero si otra parte de mi cuerpo que empezó a sangrar".

"Entonces me alza y ya me quiso tirar por la ventana, entonces me agarro de la ventana, y cuando me iba a tirar me agarré fuertísimo de su cuello, de su pierna, y me dijo 'me tiro yo también y nos morimos los dos', y bueno dije, dependo de él".

Norita Rodríguez aseguró que al zafarse del supuesto agresor, este prometió ir por un arma de fuego que se encontraba en su vehículo para matarla, momento que ella aprovechó para escapar y salir del edificio.

La misma asegura que luego de lo sucedido llamó a su abogado y fue directamente a un sanatorio, dónde quedó internada por tres días.

Norita Rodríguez habló acerca de que nunca faltó a su trabajo, que a pesar de todo acurrió al maquillaje para seguir haciendo su programa.

Además confesó que se encuentra temerosa de lo que pueda llegar a pasar con ella.

"Tengo miedo, yo tengo miedo, por favor no puedo más".

