Según Lilian Ruiz, el matrimonio de Marly Figueredo es una "pantalla"

La polémica entre ambas ex modelos al parecer no tiene intenciones de parar, y es que luego de que Marly Figueredo tratara de "gorda" y "maleducada" a Lilian Ruiz, esta salió al paso y aseguró que su matrimonio con el político es solo un contrato.

"En el mundo de la política uno tiene que mostrar la figura tradicional, que tiene una familia, una señora, hijos" sostuvo en conversación con el programa de radio El Repasador.

Todo se originó luego de que Ruiz comentara una de las publicaciones de la cuenta de Instagram de TeleShow, en el que declara.

"Si ella supiera que no acepté el contrato porque no quería estar con alguien que me use de pantalla", y es que según la rubia que reside en Estados Unidos, Figueredo está casada con Rodolfo Fridmann solo porque ella rechazó la propuesta al instante.

"Me vi obligada a contar para bajarle un poco de su nube de pedo a la flamante señora" terminó.

Por su lado Marly declaró para el Diario Extra que su ex colega tal vez se esté confundiendo con el padre de su marido y arremetió que le preocupa la salud mental de Lilian Ruiz.

"En serio esta señora es tan maleducada y desubicada que me preocupa su salud mental y que esté a cargo de un pobre inocente. Está tan tocada y baqueteada para decir eso que ni respeta a su propio marido. Nunca tendrá la capacidad de formar una familia y seguirá en la mierda".