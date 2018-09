Álvaro Mora enfrentó en un contacto telefónico a las tops Antonella Matterazzi y Lili López. Esta mañana, en el programa de Urbana FM "Mañana Irresponsable",enfrentó en un contacto telefónico a las tops





Danilo Saavedra, propietario de una compañía de alquiler de vehículos con sedes en Santa Cruz, Miami y Asunción. Anto está en pareja con el empresario boliviano, propietario de una compañía de alquiler de vehículos con sedes en Santa Cruz, Miami y Asunción.





La bomba estalló cuando la atleta fitness Lili López confesó haber pasado unos días con él en Bolivia, tras haber aceptado una invitación para viajar a verlo: "Yo no le pregunté nada; él me dijo que estaba soltero, yo también estoy soltera, el me invité a ir a Bolivia y yo fui. Eso fue lo que ocurrió. Él me envió el pasaje y yo fui", confirmó Lili.





Anto, defendiendo a su pareja, retrucó: "Es totalmente falso lo que ella dijo; él nunca la vio personalmente. Esta chica le busca desde hace tiempo a él. Él me probó con mensajes que esta chica lo hostiga y le pide cosas. Está muy dura la calle para ella, le recomiendo que empiece a trabajar más".

