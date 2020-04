Lety Mancuello, desesperada en Tijuana: "Intenté cruzar a USA y fui rechazada 3 veces "

La ex figura de la RPC quiere guardar cuarentena en Estados Unidos con su novio pero no logra ingresar al país.

Cuando Paraguay llevaba ya varios días de cuarentena, Lety Mancuello se mostraba en México viviendo su vida con normalidad.

La ex conductora de la RPC tardó en buscar dónde refugiarse de la pandemia y ahora se encuentra en Tijuana intentando cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, país de residencia de su novio, el youtuber Chad Uddstrom.

"Primero que nada, entiendo perfectamente las políticas migratorias de los países y más en este momento difícil, que de una crisis sanitaria estamos a un paso de la crisis económica. Sí, hoy intenté cruzar a Estados Unidos por tres centrales migratorias y fui rechazada las tres veces por tener visa de turista, lo cual entiendo son alternativas de prevención. Pero dejo todo ese mal momento de lado y solo quiero rescatar mi aprendizaje, siento más empatía que nunca, no solo por mis compatriotas en el exterior, si no por todos aquellos que migraron o están refugiados, seas del país del mundo que seas o donde te encuentres. Bueno abrazos virtuales a todos desde uno de los lugares más controversiales de México, Tijuana", expresó Lety en su cuenta de Instagram mientras en sus historias relataba con temor que llegó a ver un cadáver mientras intentaba cruzar.

Ante los reclamos de algunos seguidores, Lety aclaró: "No estoy viajando por placer, queremos ir a casa de Chad él vive en USA, yo no puedo volver a mi país, y no estoy trabajando en México".

Chad, quien se encuentra con ella en este momento, se mostró indignado en las redes por la situación que están atravesando:

"Como nos cancelaron 3 vuelos anteriores a Estados Unidos decidimos que hoy nos arriesgaríamos cruzando la frontera más infame del mundo: Tijuana. Nos rechazaron en 3 cruces diferentes simplemente porque Lety tiene un pasaporte que no es estadounidense o mexicano. Fue decepcionante y revelador ver cómo la policía de la frontera trataba a mi novia... burlándose y riéndose de ella porque yo podía cruzar, pero ella no podía.⁣ 'Hablen con Trump' y 'deberíamos rescindir su visa de turista por intentar salir de México', fueron sus consejos útiles. Muchos hombres muy machos trabajando a lo largo de la frontera", opinó el youtuber.