Le quieren robar el novio a La Comadre

Hace menos de un mes Daniel Duarte comenzó a subir a sus historias de Instagram que su corazón ya tiene dueño, y si bien aún no sabemos de quién se trata, los hemos visto muy juntitos en redes sociales.

Pero ahora al parecer la influencer está amenazada por otras chicas que le quieren sacar el novio, el "Rey de Atlantis" como lo llamó.

"Me fui al súper, parece broma, anteriormente me iba al súper con mis otros chulis, y ninguna de las cajeras ni le miraban por si las moscas, pero ahora que saben que me voy con el Rey de Atlantis parece luego que ahí... 'precisas factura', '¿como estás?' (imitando voz seductora), ¿he'usepio la che gaúcho?. Y yo ahí, les miro como la víbora que pesca y en un momento te salta" relató La Comadre en su historia de Instagram.

Así también, aseguró que ahora es oficialmente una topmodel, "finalmente soy una modelo, les voy a mostrar las fotos, avyaiterei porque salió bien" dijo antes de publicar su sesión dirigida y producida por el fotógrafo de los famosos Abda Oviedo.