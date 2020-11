¿Le hicieron macumba a Florencia Benítez?

Florencia Benítez utilizó las redes sociales para dedicar un filoso mensaje que incluye serpientes y macumbas.

Fue en un reels de Instagram donde la comunicadora se mostró danzando con algunas serpientes al ritmo de la canción 'Reza' de la cantante brasileña Rita Lee que cita.

"Dios me proteja de su envidia, Dios me defienda de su macumba, Dios me libere de su plaga, Dios me inmunice de su veneno".

Flo Benítez solo expresó al pie del video "Dedicado" y en conversación con Primicias Ya nos revela para quién.

¿Para quién o para quienes dedicas el vídeo?

- Jaja realmente va dedicado a quién le quede el saco, a nadie en especial, era una broma ya que siempre que comparto los videos con los bichos aparecen y hablan sin saber.

¿Te rodean gente mala onda?

- Gente mala onda siempre hay, aparecen muy raras veces, la verdad que en eso tengo mucha suerte porque me rodea gente muy genial y que vibra igual que yo y eso es lo lindo, no vivo peleando con nadie y en cambio siempre trato de compartir cosas lindas o que dejen alguna enseñanza, con el tema de las serpientes es más que quiero que dejen de lado el miedo y que aprendan un poco más de ellas.

¿Ya te hicieron macumba, por eso la música?

- Uff si lo hicieron no me enteré, gracias a Dios eso creo que no me paso, creo y respeto todas esas cosas porque así como existe el bien también existe el mal, de todas formas sé quién tiene el control de mi vida y cualquier cosita la dejo a su cargo.

¿Las serpientes del video son tuyas?

- Es una recopilación de videos que llegue a hacer en algún momento o sea que las imágenes no son de ahora pero como encontré en mi galería, las quería compartir, de todas las que mostré no todas son mías.

