Lazaga: "Decile a Gi Britos que venga a contar mi plata" 

Marco Lazaga sigue sumando polémica en su historial, y es que luego de haber lanzado fuertes declaraciones contra el futbolista Iván Tito Torres, ahora va por la cabeza de la periodista Gi Britos.

Y es que la comunicadora de América Tv salió al paso para defender a los Torres, asegurando a Primicias Ya que el ex delantero del Olimpia es "el menos indicado" para criticar a Iván Torres, ya que "chupo más que chutar" en su momento y lo catalogó de "envidioso". (VER NOTA)

Marcos Lazaga por supuesto no se quedó atrás, quien se contactó con nuestra redacción por redes sociales pidiendo mandar un contundente mensaje a la comunicadora.

"Decile a Gi Britos que venga a contar mi plata, que venga a lavar mi camioneta, y le voy a dar para su peluquería."

Al parecer esto no fue suficiente para Lazaga, quien siguió declarando para la prensa sobre la conductora de América Tv.

"No sé quién es esa Gi Britos que dijo que chupó todo. Una rubia creo que es. Yo chupo y compro lo que yo quiero. Yo me compro todo de mi plata. Todo lo que tengo gracias a Dios y a la Virgen es por mi sacrificio. No vendo mi cuerpo, yo no vivo de mi cuerpo. Yo me compro y me chupo lo que yo quiero. No te metas conmigo. Dedicate nomás vos a tu vida y a tu mundo. No te metas" disparó.